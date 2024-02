Überdurchschnittlich hohe Jahresgehälter So viel verdienen KI-Fachkräfte in Deutschland

Noch nie waren Fachkräfte für Künstliche Intelligenz (KI) so gefragt wie jetzt: Allein zwischen Januar und April 2023 schrieben deutsche Unternehmen rund 44.000 Stellen in diesem Bereich aus, wie eine Erhebung der Berliner Personalmarktforschung Index Research ergab. Das entspricht einem Plus von 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Informatikerinnen und Informatiker wurden mit 17.700 Stellenanzeigen besonders häufig gesucht, aber auch Mitarbeitende im Bereich Forschung und Entwicklung (7500 Jobangebote) und technische Berufsgruppen wie Ingenieurinnen und Ingenieure (5000 Jobangebote) sind begehrt.