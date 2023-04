Topverdiener in Deutschland Ehemalige Chefs führen Dax-Gehalts-Rangliste an

In Deutschland lohnt es sich am meisten, Chef eines Dax-Konzerns gewesen zu sein. Zwei zurückgetretene Vorstandschefs führen dank ihrer lang laufenden Verträge die Gehalts-Rangliste der 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen im Jahr 2022 an, wie aus einer Analyse der Vergütungsberichte hervorgeht. Adidas-Chef Kasper Rorsted kam dank einer zwölf Millionen Euro schweren Abfindung nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters auf eine Vergütung von insgesamt 15,37 Millionen Euro. Der ehemalige Volkswagen-Chef Herbert Diess lässt sich sein Gehalt nach seinem Rücktritt im Sommer bis zum Ablauf seines Vertrages im Oktober 2025 weiterzahlen. Im vergangenen Jahr kam er so auf 11,83 Millionen Euro.