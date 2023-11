Unruhige Zeiten für Reisende Lokführergewerkschaft und Bahn verhandeln über neuen Tarifvertrag

Tiefer Einstieg in die Tarifverhandlungen oder schnelle Eskalation mit Aufruf zum Arbeitskampf? Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und die Deutsche Bahn verhandeln ab Donnerstag in Berlin über einen neuen Tarifvertrag. Und die Situation wirkt bereits vor dem Auftakt angespannt: GDL-Chef Claus Weselsky deutete in den vergangenen Wochen in Interviews mehrmals an, dass er möglicherweise sehr schnell zum Warnstreik aufrufen oder eine Urabstimmung über einen unbefristeten Streik in Gang setzen wird. Für die Fahrgäste der Bahn beginnen mit dem Verhandlungsauftakt in Berlin (9.00 Uhr) also unruhige Zeiten - auch einen Arbeitskampf an Weihnachten wollte Weselsky bislang nicht ausschließen.