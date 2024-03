Weselskys Panne lässt Reisende leiden Wer nicht rechnen kann, sollte nicht verhandeln

Nun also legt die GDL die Republik still - nur, weil Weselsky Schlichtungsvorschläge nicht lesen oder verstehen kann. Das ist ein starkes Stück. Die Gewerkschaft muss sich fragen lassen, in welche Hände sie da eigentlich das Schicksal ihrer Mitglieder gelegt hat. Weselsky sollte seinen Fehler einräumen und den Streik rasch absagen. Doch die Größe hat er nicht.