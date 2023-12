GDL-Streik Bahn will erneut jeden fünften Fernzug fahren lassen

Die Deutsche Bahn will während des Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ab diesem Donnerstagabend erneut rund 20 Prozent des Fernverkehrs aufrechterhalten. „Das wird im Raum München noch nicht wirklich klappen“, sagte Bahnsprecher Achim Stauß am Donnerstagmorgen in Berlin mit Blick auf das Schneechaos in Bayern. „Aber insgesamt ist das unser Ziel.“ Im Regionalverkehr erwarte die Bahn aufgrund des Warnstreiks große Unterschiede je nach Region. In Bayern werde der Verkehr aufgrund der Witterung weitgehend zum Erliegen kommen. Anderswo sei das nicht der Fall, betonte Stauß.