Ab Donnerstagabend Wieder Bahnstreik – laut GDL-Chef Weselsky letzter des Jahres

Am Mittwochabend schloss Weselsky weitere Warnstreiks kurz vor oder nach Weihnachten aus. „Wir werden jetzt diese Streikaktion am Donnerstag und Freitag durchführen, und es ist für dieses Jahr die letzte“, sagte Weselsky am Mittwochabend bei MDR-aktuell. „Anschließend kommt die Urabstimmung und die Auszählung am 19. Dezember. Und es wird keine Arbeitskampfaktionen mehr geben, auch in der ersten Januarwoche nicht.“ Bis zum 7. Januar sei daher kein weiterer Warnstreik zu befürchten. Zuvor hatte Weselsky lediglich mehrfach betont, dass die GDL nicht über Weihnachten streiken werde.