Arbeitskämpfe bei der Bahn GDL schließt Streik direkt zu Weihnachten doch aus

Dies sieht auch der Verkehrsclub Deutschland (VCD) so: „Für Menschen ohne Auto besteht die Gefahr, dass sie Weihnachten nicht bei Ihren Liebsten verbringen können“, sagt der VCD-Bundesvorsitzende Matthias Kurzeck. Hagen Lesch, Gewerkschaftsexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) meint: „Es war schon sehr früh, einen Warnstreik zu starten, obwohl die Verhandlungen gerade begannen. Nun dreht die GDL schon wieder an der Eskalationsschraube, ohne den Fortgang der Gespräche abzuwarten. Das ist unsäglich und hat nichts mit Sozialpartnerschaft nichts zu tun.“ Wir erläutern, was Reisende wissen müssen.