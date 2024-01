Schwere Vorwürfe des GDL-Chefs „Trickser“, „Schauspieler“, „falsche Durchsagen“ – Weselsky giftet gegen Bahn-Bosse

Eine Durchsage aber bringt den Gewerkschaftsboss besonders in Rage: „Was mich am meisten stört, ist, wenn die Ansage kommt: ‚Zugverspätung, weil der Lokführer zu spät kommt.’ Das klingt nämlich so, als würden unsere Leute alle verschlafen. In Wahrheit haben die Herrschaften keine Reserven, keine Bereitschaften“, so Weselsky mit Blick auf die Verantwortlichen bei der Bahn. „Und wenn der Lokführer mit einem Zug an einen bestimmten Bahnhof muss und dieser Zug Verspätung hat, dann hat nicht der Lokführer Verspätung, sondern das Management hat wieder versagt.“