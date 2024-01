GDL und Deutsche Bahn Lokführer streiken ab Mittwoch – was Reisende jetzt wissen müssen

Ja. Wie hart der Interessenkonflikt sein kann, zeigt dies: Falls die GDL tatsächlich eine starke Verkürzung der Arbeitszeit im Tarifvertrag durchsetzt, würde sie die Bahn so indirekt zwingen, mehr Lokführer bei der Leiharbeitsfirma der GDL auszuleihen. DB-Personalvorstand Martin Seiler sagt dazu: „Die GDL tritt gleichzeitig als Arbeitgeber und als Gewerkschaft auf. Was ist sie denn nun? Leider verweigerte die Lokführergewerkschaft bisher am Verhandlungstisch die Klärung dieser entscheidenden Frage. Da sie die Verhandlungen für gescheitert erklärt und die weiteren Termine abgesagt hat, sind wir jetzt zu diesem Schritt gezwungen. Wir müssen rechtssicher wissen, ob wir einen handlungsfähigen Tarifpartner haben. Schließlich befinden wir uns in einer laufenden Tarifrunde.“