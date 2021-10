Debatte um Energielieferungen : Gazprom tritt Vorwürfen der reduziertern Gaslieferungen mit Zahlen entgegen

Berlin/St. Petersburg Immer wieder weist der Westen Russland die Schuld an der Gaspreis-Krise zu. Grünenchef Habeck hatte sogar behauptet, Russland drossle die Gaszufuhr. Nun tritt Gazprom den Behauptungen entgegen und legt Zahlen vor, die beweisen sollen, dass sogar mehr Gas nach Deutschland geliefert worden sein soll.

Der russische Energieriese Gazprom hat in den ersten neuneinhalb Monaten dieses Jahres nach eigener Aussage mehr Gas ins Ausland geliefert. Allein nach Deutschland sei die Menge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28,2 Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag in St. Petersburg mit. Insgesamt 152,2 Milliarden Kubikmeter Gas wurden demnach in Länder außerhalb der früheren Sowjetrepubliken exportiert. Das seien 17,6 Milliarden Kubikmeter (13,1 Prozent) mehr als im Vorjahreszeitraum.