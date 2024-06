Schiedsurteil für den Düsseldorfer Konzern Gazprom muss Milliarden an Uniper zahlen - theoretisch

Uniper hatte die russischen Verträge bei seiner Gründung 2016 von Eon übernommen und fortgeführt. Die Verträge bildeten seit den 1970er Jahren den Kern der deutsch-russischen Energiepartnerschaft. Uniper hat zuvor schon die Drähte zu seiner russischen Tochter Unipro gekappt, die verkauft werden soll. „Unsere Kündigung der Verträge mit Gazprom ist die jüngste in einer Folge von konsequenten Entscheidungen. So hat Uniper unter anderem seinen Anteil an der Finanzierung der Pipeline Nordstream 2 und seine Beteiligung an der russischen Tochtergesellschaft Unipro abgeschrieben sowie seine Kohlelieferverträge mit Russland auslaufen lassen“, betonte Lewis.