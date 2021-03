Gastbeitrag von Verkehrsminister Wüst : „Versäumnisse erkennen, klar benennen und abstellen“

Düsseldorf Skandale von Abgeordneten, die mit der Pandemie Geld verdient haben und mit allem Recht an den Pranger gestellt werden. Harsche Kritik an Unions-Ministern und ihrem Krisenmanagement: Die aktuelle Entwicklung im Wahljahr 2021 lässt aufhorchen. Ein Gastbeitrag.

Die FDP macht aus ihrer Not eine Tugend. Jeder weiß: Die FDP muss regieren, egal mit wem. Sie ist unter diesem Druck, regieren zu müssen, berechenbar geworden. Und um jetzt nicht in die Defensive zu geraten, lässt sie sich auf einen Flirt mit Rot-Grün ein.

Wer sollte es ihr verdenken? Eine Union, die sich in einflussreichen Teilen Schwarz-Grün inzwischen fast so gut vorstellen kann wie Schwarz-Gelb, wird den Liberalen keinen Vorwurf machen können, Stützrad für Rot-Grün zu sein. Für die Union wäre die Oppositionsrolle bei einer Ampelregierung der Worst Case.

Dem einen oder anderen in der Union, der sich zum Jahreswechsel noch selbstsicher in den Berliner Sesseln der Macht fläzte, sollte es langsam dämmern: Dieses Wahljahr wird kein Spaziergang. Und es ist alles andere als sicher, dass auch am Ende des Jahres wieder Christdemokraten auf den Berliner Regierungsbänken sitzen.

Nach der K-Frage ist auch die T-Frage zu stellen: Ein Team muss her. Die Kriterien der Vergangenheit waren zu oft Proporz und eine gewisse Gefälligkeit im öffentlichen Ansehen. Nach Corona kommt es mehr denn je darauf an, Menschen in ein Team einzubinden, die neben Politik auch umsetzen können: Menschen begeistern, Projekte umsetzen – darum geht‘s. Weniger auf der Bühne und am Rednerpult, mehr am Schreibtisch und beim Projektmanagement. Echte Ergebnisse, statt Kommissionspapiere. Kärr­ner­ar­beit statt Talkshow.