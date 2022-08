Gas und Strom in NRW : Eon bereitet Kunden auf weitere Preiswelle vor

Die Eon-Zentrale: Eon hat 14 Millionen Kunden in Deutschland. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf/Essen In NRW erhöhte der Konzern die Gaspreise bereits um 40 und die Strompreise um 17 Prozent. Eon ist bereit zu einer Laufzeit-Verlängerung für den Atom-Meiler Isar 2, wenn die Politik dies wünscht. An der Pipeline Nord Stream 1 will der Konzern trotz Abschreibung festhalten.