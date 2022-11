Gaspreisbremse ab Januar Warum Stadtwerke den Rabatt erst im März zahlen

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen begrüßen die Entlastung, mahnen aber rasch Gesetze an, damit ihre Stadtwerke die Pläne auch umsetzen können. „Für die Menschen, aber auch die Kommunen verspricht das Vorziehen der Strom- und Gaspreisbremse die dringend benötigte Entlastung. Das ist aus kommunaler Sicht zu begrüßen“, sagte Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds NRW, unserer Redaktion. „Aber bis auf einen Referentenentwurf haben wir noch nichts in der Hand. Wir brauchen so bald wie möglich Klarheit. Ohne konkrete gesetzliche Regelungen hängen die Stadtwerke in der Luft.“