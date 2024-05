Meme-Aktien wieder da GameStop und AMC steigen mehr als 100 Prozent

In Kaufrausch versetzte die Anleger nun die Rückmeldung einer Schlüsselfigur der Aktienrally von damals. Der Amerikaner Keith Gill, der auf YouTube als „Roaring Kitty“ und auf Reddit als „DeepF***ingValue“ unterwegs ist, verfasste sein erstes Posting auf X, nachdem er seit Mitte 2021 nicht mehr auf Social Media-Plattformen zu sehen war. Die GameStop-Aktien waren daraufhin am Montag um 118 Prozent angesprungen, in der Erwartung, dass Gill wieder aktiv werden könnte. „Roaring Kitty scheint der wahrscheinlichste Verdächtige für das erneute Interesse zu sein... aber ich wäre vorsichtig damit, die Teilnehmer an diesem Phänomen als Investoren zu bezeichnen“, sagte Art Hogan, Chefmarktstratege bei B Riley Wealth. Seit Sonntag hat Gill ein Meme und mehr als zehn Clips aus Filmen geteilt, darunter „X-Men Origins: Wolverine“, „The Avengers“ und dem Western „Tombstone“ von 1993. In den kryptischen Beiträgen wurden keine Firmennamen genannt.