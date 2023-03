Galeria-Schließungen Wie die leeren Warenhäuser jetzt genutzt werden könnten

In vielen Kommunen mangele es abseits der Galeria-Frage jedoch an einer Bestandsaufnahme dessen, was ist, was gebraucht wird und wer das machen könnte: „Die Städte müssen erst mal die Flächen erfassen, die genutzt werden könnten. Dann muss man sehen, welche Konzepte sich dafür eignen und wie man dafür die Anbieter findet“, sagt Hedde. Genau das soll ein Projekt namens „Stadtlabor für Deutschland“ bewirken, bei dem das IFH gemeinsam mit 14 Modellstädten eine digitale Plattform für „proaktives Ansiedlungsmanagement“ in Innenstädten erarbeitet hat. Mit Hilfe von softwaregestützten Standards soll jede Stadt für sich einen Weg finden, wie Leerstand vermieden oder schnellstmöglich überwunden werden kann. Das Bundeswirtschaftsministerium hat das Projekt bis Ende 2022 mit elf Millionen Euro gefördert. Auch längerfristig ein Weg, um auch ein drohendes Innenstadt-Desaster an Galeria-Standorten zu managen? Vielleicht.