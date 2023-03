Warenhaus-Schließungen NRW lädt Städte zu Galeria-Krisengespräch

Das Galeria-Management hat von den Vermietern der Filialen offenbar Zugeständnisse in dreistelliger Millionenhöhe erreicht. Diese bestehen nicht nur in jährlichen Mieteinsparungen von bis zu 32 Millionen Euro und Baukostenzuschüssen (etwa für Instandhaltung) bis zu 38 Millionen Euro, sondern auch in einmaligen Mietzuschüssen von 100 Millionen Euro. Die sollen beispielsweise dafür fließen, dass die Betreiber der Immobilien ihr Geschäft fortsetzen und den Vermietern damit – wenigstens vorübergehend – ein Leerstand erspart bleibt. Für das Kadewe in Berlin gibt es unterdessen eine andere Lösung: Die Signa-Gruppe, die bereits 2015 mehr als 50 Prozent der Betreibergesellschaft an die thailändische Central Group abgegeben hatte, trennt sich auch von 49,9 Prozent ihrer Anteile an der Immobilie. Käufer ist auch hier die Central Group, der unter anderem die italienische Kaufhauskette La Rinscente gehört.