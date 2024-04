Nach Rettungsplan für Warenhäuser Galeria-Beschäftigte – „Händler suchen händeringend Personal“

In der Essener Niederlassung von Galeria herrschte bei vielen Beschäftigten schlechte Stimmung. Wie an allen anderen 15 Standorten des Warenhausbetreibers, an denen die Filialen Ende August geschlossen werden und an denen die Belegschaft teils am Samstag, teils am Montag über die Zukunft informiert wurde. Und auch wenn Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen die Hoffnung auf den Erhalt der Niederlassung in der zweitgrößten Stadt des Ruhrgebiets noch nicht aufgegeben hat – die Chancen sind klein. Wie in Wesel, wie an der Breite Straße in Köln.