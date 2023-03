Galeria-Filialen vor der Schließung Was wird aus denen, die es nicht schaffen?

Zumal so etwas in den Innenstädten auch eine riesige Lücke in die Zentren reißt, die umso auffälliger wird, je kleiner die Stadt ist. Darum sind andere Nutzungsmöglichkeiten favorisiert – deren Umsetzung sich aber über Jahre hinziehen kann. Drei Beispiele aus der Region: In Mönchengladbach soll das ehemalige Karstadt-Haus in Rheydt in den geplanten Neubau des Rathauses integriert werden, am Düsseldorfer Werhahn residiert im Ex-Kaufhof-Haus aktuell noch der Fahrradhändler Stadler als Zwischenlösung (die Immobilie ist auch als Opern-Standort im Gespräch). Und in Bonn soll der Bekleidungsfilialist Peek & Cloppenburg (P&C) in die frühere Karstadt-Filiale einziehen – noch ungeachtet der Tatsache, dass sich P&C selbst im Schutzschirmverfahren befindet. Man halte an den Plänen fest; ein genaues Datum könne man aktuell nicht nennen, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Aldi und DEM haben dort ebenfalls Filialen, diese sind allerdings zurzeit wegen eines Wasserschadens geschlossen.