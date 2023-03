Kaufhausschließungen in NRW Fünf Millionen Euro für die Galeria-Städte

Galeria hatte am Montag bekannt gegeben, dass in zwei Schritten zunächst zur Jahresmitte 2023 und dann Ende Januar des kommenden Jahres insgesamt 52 Häuser in Deutschland geschlossen werden sollten, davon 15 in Nordrhein-Westfalen. Fünf weitere Filialen sind mittlerweile gerettet worden, davon liegt aber keine im bevölkerungsreichsten Bundesland.