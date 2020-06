Chef von Galeria Karstadt Kaufhof : Fanderl steht angeblich vor dem Abgang

Düsseldorf Unruhe beim angeschlagenen Warenhausriesen Galeria Karstadt Kaufhof: Vorstandschef Stephan Fanderl steht Insidern zufolge vor der Ablösung. Und das schon in Kürze. Der Name eines potentiellen Interimschefs wird auch schon genannt.

Fanderl werde in den kommenden Tagen seinen Posten verlieren, sagten mehrere Insider am Montag. "Das wird jetzt zügig gehen", sagte eine mit der Sache vertraute Person. Der bislang vor allem für Finanzen zuständige Vorstand Miguel Müllenbach könnte dann Interimschef werden, hieß es weiter. Ein Firmensprecher wollte sich nicht dazu äußern. Bei dem Warenhausunternehmen kamen Mitarbeiter zu Betriebsversammlungen zusammen. Sie erhoffen sich Klarheit über die Sanierungspläne für den Konzern, der in der Corona-Krise um sein Überleben kämpft. Die Pläne müssen bis Ende des Monats stehen.

Über Fanderls Abgang wird schon länger spekuliert - denn der Manager war in der Galeria-Zentrale schon seit einiger Zeit nicht mehr an Bord. Fanderl befinde sich in einer Reha-Maßnahme, erklärt der Konzern seit Wochen. Der Warenhaus-Riese hatte Anfang April ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Dieses gilt als Vorstufe der Insolvenz, folgt den gleichen Regeln und mündet oft in ein reguläres Insolvenzverfahren.