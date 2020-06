Chef von Galeria Karstadt Kaufhof : Stephan Fanderl bietet seinen Abschied an

Düsseldorf Über seinen Abgang wurde schon länger spekuliert. Jetzt hat der Chef des angeschlagenen Warenhausriesen Galeria Karstadt Kaufhof, Stephan Fanderl, seinen Abschied angeboten. Er führte die Geschäfte seit November 2018.

Über Fanderls Abgang wurde schon länger spekuliert - denn der Manager war in der Galeria-Zentrale schon seit einiger Zeit nicht mehr an Bord. Fanderl befinde sich in einer Reha-Maßnahme, erklärt der Konzern seit Wochen. "Krankheitsbedingt war ich seit Mitte März nicht mehr in die Führung der Geschäfte eingebunden", teilte Fanderl dazu mit. Der Warenhaus-Riese hatte Anfang April ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Dieses gilt als Vorstufe der Insolvenz, folgt den gleichen Regeln und mündet oft in ein reguläres Insolvenzverfahren. Der Konzern kämpft in der Corona-Krise ums Überleben, zahlreiche Warenhäuser und Arbeitsplätze sind bedroht.