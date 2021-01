Galeria Karstadt Kaufhof : Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf Insolvenzverschleppung

Essen Wegen Verdachts auf Insolvenzverschleppung ermittelt die Staatsanwaltschaft Essen seit Dezember gegen Galeria Karstadt Kaufhof. Die Ermittlungen stünden jedoch ganz am Anfang, sagte eine Sprecherin der Behörde.

Die Bundesregierung hatte am Mittwochabend beschlossen, GKK mit einem Darlehen von bis zu 460 Millionen Euro zu unterstützen. Die Hilfsmaßnahme ist an umfangreiche Auflagen geknüpft. GKK hat noch nicht mitgeteilt, ob es die Unterstützung in Anspruch nehmen will.