Galeria-Karstadt-Kaufhof : Sechs weitere Filialen gerettet

Essen Die Zahl der von der Schließung bedrohten Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen sinkt von 62 auf 50. Dadurch können hunderte Arbeitsplätze gerettet werden.

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Warenhauskette Jürgen Ettl sagte am Freitag, nach Zugeständnissen der Vermieter sei auch die Schließung der Warenhäuser in Berlin-Lichtenberg (Ringcenter), in Bielefeld, im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg, in Leonberg, in Nürnberg-Langwasser und in Singen vom Tisch. Damit seien gut 500 weitere Arbeitsplätze gerettet.