Warenhauskonzern Galeria schließt 16 Warenhäuser – Düsseldorf doch noch gerettet

Details zu den betroffenen Standorten und zum Zeitplan der Schließungen will Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus am Samstag bekannt geben. Eine Bestätigung für die betroffenen Standorte gibt es bisher nicht. Dass auf einer Liste, auf der laut „Welt“ zudem Häuser in Hannover, Freiburg, Saarbrücken, Trier, Ulm, Würzburg, Stuttgart, München und Mannheim stehen, viele Signa-Immobilien stehen, hat seinen Grund: In diesen Häusern sollten teilweise die höchsten Mieten für die Betreiber des Warenhauses fällig gewesen sein. Beetz hatte zuletzt erklärt, dass in den Verhandlungen mit Vermietern „vernünftige, marktgerechte Mieten“ ausgehandelt werden sollten. Das könnte zumindest in einigen der Signa-Häuser problematisch geworden sein.