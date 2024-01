Schon Dienstag oder Mittwoch Warenhauskette Galeria könnte erneut Insolvenzantrag stellen

Der Warenhauskonzern Galeria könnte nach der Schieflage seines Eigners Signa Insidern zufolge kurz vor dem dritten Insolvenzantrag binnen drei Jahren stehen. „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch“, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Montag. Der Antrag könnte schon am Dienstag oder Mittwoch erfolgen, sagt ein anderer Insider. Nach ntv-Informationen soll es schon am Dienstag passieren. Ein Galeria-Sprecher lehnte einen Kommentar ab. Die „Süddeutsche Zeitung“ und die „NZZ“ hatten ebenfalls von einem bevorstehenden Insolvenzantrag von Galeria berichtet.