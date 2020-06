Galeria Karstadt Kaufhof : Das passiert mit den Warenhäusern in der Region

Auch in Düsseldorf sind Filialen betroffen. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Die Unternehmensführung von Galeria Karstadt Kaufhof hat die Mitarbeiter in den Filialen informiert, die geschlossen werden sollen. Neben Jobs in Filialen werden auch in der Verwaltung und in Reisebüros Stellen gestrichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof streicht etwa 5000 Vollzeitstellen in den Warenhäusern, der Verwaltung und den Reisebüros. Das verlautete am Freitag aus dem Umfeld des Konzerns. Die Geschäftsführung hat die Mitarbeiter an den Standorten informiert, an denen Niederlassungen geschlossen werden. Das betrifft nach Informationen unserer Redaktion auch die Landeshauptstadt, in der nach Angaben der Gewerkschaft Verdi nur eines von drei Häusern bleibt: das an der Königsalllee. Dazu kommt das benachbarte Carschhaus. In Duisburg bleiben zwei Warenhäuser, auch die Niederlassungen in den niederrheinischen Mittelsätdten Wesel und Kleve können weitermachen.

Insgesamt werden 62 Filialen geschlossen. Die 5000 Vollzeitjobs entsprechen einer Zahl von 6000 Mitarbeitern, die jetzt darüber entscheiden müssen, ob sie ein Abfindungsangebot des Unternehmens annehmen oder lieber für mindestens sechs Monate in eine Transfergesellschaft wechseln wollen, in der sie weiter qualifiziert werden könnten. Dort würden sie zu den Konditionen des Ende 2019 vereinbarten Tarfivertrages bezahlt, während der Teil der Belegschaft, der Galeria Karstadt Kaufhof nach einer Kündigung verlässt, bis dahin nach dem aktuellen Flächentarifvertag bezhalt würde.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Kaufhauskette in der Krise : Galeria Karstadt Kaufhof schließt zwei Häuser in Düsseldorf

Dem jetzt vereinbarten Plan müssen noch der Gläubigerausschuss und die Gläubigerversammlung zustimmen. Aus Sicht der bestehenden Geschäftsführung ist er ohne Alternative: „Wir wissen, was dies für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet. Aber dieser Schritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden“, sagte der GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz am Freitag. Letztlich gehe es darum, Galeria Karstadt Kaufhof und damit viele tausend Arbeitsplätze zu sichern. Durch den jetzt beschlossenen Jobabbau würden zunächst etwa 25.000 Arbeitsplätze gesichert.

Die Liste der Städte mit mit von Schließung betroffenen Filialen von Karstadt Warenhäusern (KWH) oder Galeria Kaufhof (GK) in NRW im Überblick:

Lesen Sie auch Filiale gerettet : Kaufhof in Kleve bleibt erhalten

Bielefeld (KWH)

Bonn (KWH)

Brühl (GK)

Dortmund (GK, KWH)

Düsseldorf Schadowstraße (KWH)

Düsseldorf Wehrhahn (GK)

Essen (GK, KWH)

Gummersbach (KWH)

Gütersloh (KWH)

Hamm (GK)

Iserlohn (KWH)

Köln Weiden (GK)

Leverkusen (GK)

Mönchengladbach Rheydt (KWH)

Neuss (GK)

Witten (GK)

(nic, sep, atrie, cat, gw)