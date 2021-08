Traditionsreiche Warenhäuser : Galeria Karstadt Kaufhof bekommt neuen Namen und neues Logo

So sieht das neue Logo von Galeria aus. Foto: dpa/---

Düsseldorf Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof startet Ende Oktober unter neuem Namen und mit neuem Logo.

Die Traditionsnamen Kaufhof und Karstadt fallen weg, stattdessen sollen künftig ein kleines „g“ und der Zusatz „Galeria“ auf den Filialen zu sehen sein, berichtete die „Wirtschaftswoche“ am Freitag. Ab 27. Oktober solle das Logo erstmals offiziell zum Einsatz kommen, sagte Unternehmenschef Miguel Müllenbach dem Magazin.

„Wir werden danach schrittweise Häuser in ganz Deutschland umbauen und im Zuge dessen auch mit dem neuen Logo ausstatten.“ Nach dem Zusammenschluss der beiden traditionsreichen Warenhausketten Karstadt und Kaufhof sei es an der Zeit, „dass man auch an der Marke sieht, dass wir ein Unternehmen sind“, sagte Müllenbach dem Magazin. Zudem wolle das Unternehmen die geplante Neuausrichtung „nach außen selbstbewusst sichtbar machen“.