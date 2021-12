Zur Bewältigung der Corona-Krise : Warenhauskonzern Galeria beantragt weitere Staatshilfen

Frankfurt/Main Der Antrag auf weitere Millionen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesregierung sei laut dem Finanzvorstand am Wochenende gestellt worden. Galeria hatte bereits Anfang dieses Jahres ein Darlehen über 460 Millionen Euro vom WSF erhalten.

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat weitere Staatshilfen beantragt, um die Corona-Krise bewältigen zu können. Galeria-Finanzvorstand Guido Mager sagte in einem am Dienstag veröffentlichen Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, der Antrag auf weitere Millionen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesregierung sei am Wochenende gestellt worden. „Wir erwarten eine wohlwollende Entscheidung noch in diesem Kalenderjahr.“