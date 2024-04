Jobportal sieht hohe Nachfrage Gute Aussichten auf neue Stellen für gekündigte Galeria-Beschäftigte

In Deutschland würden aktuell in fast allen Branchen deutlich weniger Menschen gesucht als im Vorjahr. Der Einzelhandel und Arztberufe bildeten aber mit einer erhöhten Nachfrage nach neuem Personal in Höhe von jeweils mehr als sechs Prozent im Vergleich zu 2023 eine Ausnahme. „Daher bin ich zuversichtlich, dass die meisten Angestellten von Galeria Karstadt Kaufhof, die nun ihren Job verlieren, sich schon bald wieder in einer Festanstellung befinden werden“, betonte Hering. Im besten Fall sei sogar ein neuer Arbeitsvertrag mit verbesserten Konditionen möglich.