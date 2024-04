Übernahme insolventer Kaufhaus-Kette Richard Baker soll offenbar Zuschlag für Galeria bekommen

Die Verträge über den Kauf von Galeria sollen am Dienstag unterzeichnet werden. Die formelle endgültige Entscheidung trifft dann die Gläubigerversammlung Anfang Mai. NRDC ist die Investmentgesellschaft des Unternehmers Richard Baker, dem auch die Mehrheit an den Warenhausunternehmen Hudson Bay Company (HBC) und Saks Fifth Avenue gehört. Baker war über HBC bereits vier Jahre lang Eigentümer von Kaufhof. 2019 aber hatte er die deutsche Warenhaustochter an die Signa Gruppe weitergereicht. Danach hatte Signa Karstadt und Kaufhof fusioniert. Zum Konsortium, das Galeria übernehmen will, soll zudem der ehemalige Chef des Kosmetikunternehmens Coty, Bernd Beetz, gehören. Beetz war von 2018 bis 2019 Aufsichtsratschef von Kaufhof.