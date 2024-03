Warenhauskette Galeria-Insolvenzverwalter will mit zwei Kaufinteressenten final verhandeln

Das teilte der vorläufige Insolvenzverwalter, Stefan Denkhaus, am Dienstag in Essen mit. Das Unternehmen hatte Anfang Januar einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Essen gestellt. Es ist die dritte Insolvenz innerhalb von dreieinhalb Jahren. Am vergangenen Wochenende ist die Frist zur Abgabe verbindlicher Kaufangebote abgelaufen. Denkhaus hatte zuletzt angekündigt, den Verkauf noch im April abschließen zu wollen.