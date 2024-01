Warenhauskette meldet erneut Insolvenz an Galeria hat keine Perspektive mehr!

Die Prozedur ist jedes Mal dieselbe. Wieder reden sie bei Galeria von erfolgreicher Strategie und Zukunft, wieder betonen sie die essenzielle Bedeutung der Warenhäuser für deutsche Innenstädte, wieder loben sie das hoch attraktive Geschäft. Für all diese Behauptungen sind Galeria-Verantwortliche in den vergangenen Jahren jeden Beweis schuldig geblieben. Jetzt alles auf den verhassten Investor Signa zu schieben, ist wohlfeil. Denn schon vor der Ära Benko haben Warenhäuser rapide an Umsatz verloren. Weil Filialen überdimensioniert waren, das Sortiment zu groß war, das Personal fehlte. Es kam die nächste Krise. Mit Jobabbau. Die Folge: noch weniger Personal. Ein Teufelskreis.