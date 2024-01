Hälfte der Warenhäuser bedroht Galeria-Insolvenz, die dritte

Mit anderen Worten: Die Signa-Gruppe und ihr langjähriges Gesicht René Benko haben Galeria in tiefe Not gestürzt. Ein Beispiel für diese These ist das Warenhaus an der Hohe Straße in Köln, für das Benko dem Tochterunternehmen Galeria 32 Prozent des Umsatzes an Miete abverlangt haben soll. So erhöht man zwar den Wert eigener Immobilien, aber nicht die Überlebensfähigkeit des Einzelhändlers. Wie sehr sich Galeria durch Benko und Co. in die Enge getrieben sah, zeigt eine Aussage von Konzernchef van den Bossche: „Wir sehen in dem heutigen Tag ausdrücklich einen Befreiungsschlag.“ Angestrebt werde ein Eigentümerwechsel.