Galeria-Eigentümer Signa René Benko macht den Weg frei

Die Immobiliengruppe hat nach eigenen Angaben mehrere externe Berater nicht nur für die Holding, sondern auch für andere Konzernteile engagiert, beispielsweise für die Prime-Gruppe, in der Edelhäuser wie das Carsch-Haus in Düsseldorf und der Elbtower in Hamburg gebündelt sind, und die Development-Sparte für die Entwicklung von Immobilienprojekten. Alle Geschäftsbereiche sollten überprüft werden. Das Ziel: Ein „ganzheitliches Konzept für die Gruppe“. Zu den Beratern gehören der Vermögensberater Rothschild & Co. sowie die Anwaltskanzlei White & Case, für die beispielsweise der Restrukturierungsexperte Biner Bähr arbeitet.