Warenhauskonzern Diese Galeria-Filialen in NRW werden geschlossen

Nach mehr als hundert Jahren verliert Essen seinen Status als einer der zentralen Plätze der deutschen Warenhauslandschaft. Die Galeria-Zentrale, die derzeit ihren Sitz in der Ruhrmetropole hat, wird nach Düsseldorf umziehen, und den jüngsten Sparplänen wird nun auch die traditionsreiche Filiale in der Ruhrmetropole zum Opfer fallen. Essen ist eine der Niederlassungen in Nordrhein-Westfalen, die die neuen Eigentümer Bernd Beetz und Richard Baker nicht übernehmen wollen. Die beiden anderen sind der Standort an der Breite Straße in Köln und das Warenhaus in Wesel, wie aus der am Samstagmorgen vorgelegten Schließungsliste des Unternehmens hervorgeht. Insgesamt sollen 16 Häuser geschlossen werden, neben denen in NRW drei in Berlin sowie Häuser in Augsburg, Chemnitz, Leonberg, Mainz, Mannheim, Oldenburg, Potsdam, Regensburg, Trier und Würzburg.