Tausende Euro für eine Sekunde So viel kostet ein Werbespot während der Fußball-EM

Wenn am Freitagabend die Fußball-Europameisterschaft in München beginnt, werden große Teile der Bevölkerung vor den TV-Geräten mitfiebern. Bei der bislang letzten EM 2021 waren es immerhin 22,5 Millionen Menschen, die das erste Spiel der Deutschen gegen Frankreich zu Hause vor dem Fernseher verfolgten; Fans, die das Spiel online oder in Kneipen sahen, sind in diese Zahlen noch nicht eingerechnet. Kein Wunder, dass die Spiele der EM für Unternehmen ein attraktives Umfeld sind, um Werbung zu schalten. Zugleich ist das Fußballturnier auch ein ziemlich teures Pflaster.