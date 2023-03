Kaufhausschließungen Fünf Millionen Euro für die Galeria-Städte

Gleichzeitig schöpfen auch offensichtlich noch mehrere Stadtoberen in Nordrhein-Westfalen Hoffnung, dass die Filialen in ihren Städten doch noch geöffnet bleiben oder sich zumindest schon eine Lösung bei der Nachnutzung abzeichnet. Um welche Häuser es geht, blieb zunächst offen. Spekuliert wurde über Niederlassungen in Essen (Limbecker Platz), Dortmund und Wuppertal. Galeria hatte am vergangenen Montag bekannt gegeben, dass in zwei Schritten zunächst zur Jahresmitte 2023 und dann Ende Januar 2024 52 Häuser in Deutschland geschlossen werden sollten, davon 15 in Nordrhein-Westfalen. Fünf weitere Filialen sind mittlerweile gerettet worden, davon liegt aber keine in NRW.