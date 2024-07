Genaue Prüfung von Hotelrechnungen Wie die FTI-Kunden nach der Insolvenz nun entschädigt werden

Kunden, die für geleistete Zahlungen an Hotels vor Ort eine Erstattung haben wollen, müssen diese sauber belegen können, so der DRSF. Denn der Fonds will keinen Betrügern auf den Leim gehen: „In jedem Einzelfall ist eine Prüfung notwendig. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine pauschalen Garantien für privat geleistete Nachzahlungen in beliebiger Höhe abgeben können.“