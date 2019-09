Kult-Fruchtquark : „Frufoo“ soll nach 15 Jahren wieder in den Handel kommen

„Frufoo“ soll nach 15 Jahren wieder in den Handel kommen

Düsseldorf Ein runder Becher mit Frucht-Quark, in der Mitte ein galaktisches Spielzeug – für Kinder war Frufoo in den 90er Jahren der Renner. Nun soll es offenbar ein Comeback geben.

Fans wollen es schon lange und Gerüchte gab es es in den vergangenen Jahren ebenfalls – damals stellten sie sich aber noch als eben solche heraus. Nun scheint Hersteller Onken aber ernst zu machen und will „Frufoo“ offenbar zurück in den Handel bringen.