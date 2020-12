Deutschlands größte Friseurkette : Klier ist insolvent

Wolfsburg Deutschlands größte Friseurkette ist pleite. Das Amtsgericht Wolfsburg hat am Dienstag ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Corona-Krise hatte das Unternehmen über Monate immer weiter in Bedrängnis gebracht.

Der Umsatzeinbruch in der Corona-Krise hat Deutschlands größte Friseurkette Klier in die Insolvenz gedrückt. Das Amtsgericht am Firmenhauptsitz Wolfsburg eröffnete am Dienstag ein entsprechendes Verfahren, um die Forderungen der Gläubiger zu prüfen.