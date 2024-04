In eigener Sache Friedrich Joussen wird neuer Aufsichtsratschef bei der Rheinischen Post

Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Felix Droste erklärt: „Alle Gesellschaftergruppen freuen sich, mit Herrn Joussen eine sehr erfahrene und hoch qualifizierte Persönlichkeit für den Aufsichtsratsvorsitz unserer Mediengruppe gewonnen zu haben. Persönlich möchte ich mich in Zukunft stärker um meine Familie, meine Unternehmen und um meine Ehrenämter kümmern. Daher übergebe ich den Vorsitz gerne an Herrn Joussen. Die weitere Entwicklung des Unternehmens werde ich als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates und Gesellschaftervertreter weiter eng begleiten. Zum Abschluss meiner zwölf Jahre an der Spitze des Aufsichtsrates möchte ich allen Aufsichtsräten, Gesellschaftern und der Geschäftsführung für die gute Zusammenarbeit herzlich danken. Dieser Dank gilt ganz besonders Herrn Clemens Bauer, der die Gremien der Mediengruppe nun nach zwölf Jahren im Aufsichtsrat und zuvor 21 Jahren an der Spitze der Geschäftsführung verlassen hat.“