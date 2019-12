Suizid-Welle unter Mitarbeitern : Ex-Manager von France Télécom wegen Mobbings verurteilt

Paris In einem bisher beispiellosen Prozess gegen den französischen Telekommunikationsriesen France Télécom sind mehrere ehemalige Manager der Firma wegen Mobbing-Vorwürfen verurteilt worden. In dem Unternehmen hatte es eine Suizid-Welle gegeben.

Ein Gericht in Paris verurteilte den ehemaligen CEO Didier Lombard zu einem Jahr Gefängnis, davon acht Monate auf Bewährung, wie der Sender Franceinfo am Freitag berichtete. In dem Prozess ging es unter anderem um eine Suizid-Serie von Mitarbeitern. Lombard soll außerdem eine Geldstrafe von 15.000 Euro zahlen. Er hat nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP Berufung eingelegt.