Apple muss sich fügen Darum kehrt „Fortnite“ aufs iPhone zurück

Apple will auch in Zukunft ein gewisses Maß an Kontrolle über die Installation von Anwendungen aus anderen App Stores behalten. So wird das nur aus Marktplätzen möglich sein, die von Apple zugelassen sind - und der Konzern wird die Apps auf Schadsoftware prüfen. Apple betonte bei der Ankündigung am Donnerstag, damit wolle man die Nutzer schützen. Zugleich wird bei Apps aus externen Quellen nach einer Million Downloads im jeweiligen Jahr eine „Kern-Technologie-Gebühr“ von 50 Euro-Cent pro installierter App fällig.