Vor allem Köln und Aachen betroffen Warum Ford 2300 Stellen in Deutschland streicht

Es hatte sich schon im Januar angekündigt, nun ist es offiziell: Der US-amerikanische Autobauer Ford streicht 3800 Stellen in Europa, davon 2300 in Köln und Aachen. Insgesamt müssten dort 1700 Beschäftigte in der Entwicklung und 600 in der Verwaltung bis Ende 2025 gehen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Ford wolle so Kosten sparen, wettbewerbsfähig bleiben und sich voll auf seinen Plan fokussieren, bis 2035 nur noch Elektroautos herzustellen. „Dies sind schwierige Entscheidungen, die uns nicht leichtgefallen sind, und wir sind uns durchaus der Unsicherheit bewusst, die sie für unsere Belegschaft bedeuten“, sagte Rainer Ludwig, Personalchef der Ford-Werke GmbH. Die Ford-Werke sind die hiesige Tochtergesellschaft des US-Autobauers.