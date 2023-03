Bau am Standort Köln Ford stellt neuen E-SUV vor

Die Präsentation des neuen E-Modells erfolgt nur wenige Wochen nachdem bekannt wurde, dass Ford 2300 Stellen an den Standorten Köln und Aachen streicht. Das Unternehmen wolle so Kosten einsparen und sich voll auf seinen Plan fokussieren, bis 2035 nur noch Elektroautos herzustellen, wie unsere Redaktion im Februar berichtete. Sein Werk im saarländischen Saarlouis mit 4500 Angestellten will der Autobauer bis 2025 vollständig aufgeben. Der Kölner Standort wird für rund zwei Milliarden US-Dollar umgebaut. Die Ford-Werke sind die deutsche Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Autobauers. In drei deutschen Städten – Köln, Saarlouis und Aachen – beschäftigt das Unternehmen derzeit nach eigener Aussage rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.