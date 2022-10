Ende einer Ära : Ford beendet Fiesta-Produktion in Köln ein Jahr früher als geplant

Ford beendet Fiesta-Produktion in Köln ein Jahr früher als geplant

Ein Mitarbeiter baut im Ford-Werk eine Tür in einen Ford Fiesta ein. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Der Autobauer Ford wird die Produktion des Kleinwagens Fiesta in Köln ein Jahr früher einstellen als bisher geplant. Ab Ende 2023 wird am Standort dann ein neues E-Fahrzeug produziert

Die Produktion werde im Juni kommenden Jahres auslaufen, teilte die Ford-Werke GmbH am Mittwoch mit. Ursprünglich sollte der Kleinwagen bis 2024 in Köln vom Band laufen. Ein Stellenabbau sei mit dem Schritt aber nicht verbunden, betone das Unternehmen. Der Fiesta mache Platz für das neue E-Fahrzeug, das ab Ende 2023 in Köln produziert werde.