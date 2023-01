Massiver Stellenabbau in Köln Warum bei Ford 3200 Beschäftigte um ihren Job bangen müssen

Die Stimmung im Kölner Ford-Werk ist auf einem Tiefpunkt angelangt: 3200 Angestellte müssen wohl um ihren Arbeitsplatz bangen. Das teilte die Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) am Montag nach zwei Betriebsversammlungen mit. Der Betriebsrat hatte die Beschäftigten über die weiteren Pläne der Ford-Werke GmbH, einer europäischen Tochter des US-amerikanischen Autobauers Ford, informiert. Dazu zählt auch ein Stellenabbau in größerem Stil, von dem rund zwei Drittel der Mitarbeitenden in der Entwicklung und jeder Fünfte in der Verwaltung betroffen sein könnten. Zwar legte der Konzern selbst noch keine konkreten Zahlen vor, doch in einem Wirtschaftsausschuss am vergangenen Freitag will der Betriebsrat bereits von den Dimensionen des geplanten Stellenabbaus erfahren haben. Insgesamt arbeiten beim Ford-Werk in Köln derzeit 14.000 Beschäftigte.