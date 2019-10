Foodwatch kritisiert : Ministerium kannte Listerien-Verdacht schon Wochen vor Rückruf-Aktion

Düsseldorf Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat die Informationspolitik der Behörden im Fall der Wilke-Wurst kritisiert. Das hessische Verbraucherschutzministerium habe bereits am 12. August vom Listerien-Verdacht erfahren. Der Rückruf begann erst sieben Wochen später.

Das Verbraucherschutzministerium in Wiesbaden hatte am Montag Aufklärung zugesichert und eine Liste betroffener Marken veröffentlicht. Viele Wilke-Produkte seien zudem an Wursttheken in Supermärkten verkauft worden. Die Kunden würden deshalb "sicherheitshalber gebeten, im Zweifelsfall bei den jeweiligen Verkaufsstellen nachzufragen, ob dort Produkte der Firma Wilke verkauft wurden", erklärte das Ministerium.