Laut Foodwatch : Jede dritte Lebensmittelkontrolle in Deutschland fällt aus

Jede dritte Lebensmittelkontrolle in Deutschland fällt aus

Berlin Etwa jede dritte vorgeschriebene Lebensmittelkontrolle in Deutschland fällt nach Erkenntnissen der Verbraucherorganisation Foodwatch aus, weil es den Aufsichtsbehörden an Personal fehlt.

Demnach hatte Foodwatch die rund 400 Behörden, die auf kommunaler Ebene für Hygienekontrollen zuständig seien, zu ihrer personellen Ausstattung und zur Zahl ihrer Kontrollbesuche befragt. Die Verbraucherorganisation will die Recherche an diesem Mittwoch um 11.00 Uhr in Berlin vorstellen.